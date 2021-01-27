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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kemer fırtına ve yağmura teslim

- Kemer fırtına ve yağmura teslim

sahildeng örüntü

Sağanak Yağış 

-fırtına
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Kemer ilçesinde sabaha karşı 03.00 sıralarında başlayan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Yollar dereye dönerken yağışın yoğunluğu görüş mesafesini kısaltıyor, motorlu araçlar sabah saatlerinden farları açık olarak seyahat ediyor. Yağış ve fırtınanın etkisi, Kemer sahillerinde daha yoğun hissediliyor. Yüksekliği 4-5 metreye varan dalgalar sahili döverken rüzgarın etkisiyle sağanak yağış kamçı gibi zemine çarpıyor.İlçe merkezindeki dere yataklarında sular yükselirken, yamaçlardan düşen taşlar yüzünden 102. sokağın bir bölümü aralıklarla trafiğe kapatıldı. (HT-
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