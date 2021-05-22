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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kemer'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Kemer'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Karşıdan duman,

İlk Müdahale A Haber Sigara Orman Yangını Helikopter 

-helikopter su atması,
-aşağıdan ve yangın noktasından görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların da yardımıyla büyümeden söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Kuzdere Mahallesi’nde bulunan Karataşlar veya İkiz kayalar olarak bilinen bölgedeki bir tepeden öğle saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu gören vatandaşların telefonla haber verdiği mahalle muhtarı Serkan Günay'ın ihbarı ile olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi sevk edildi. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve gönüllü vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Zaman zaman kuvvetlenen rüzgarla çevreyi tehdit eden alevler ulaşımı zor bir noktada bulunduğundan dolayı önce yaya söndürme ekibi olay yerine ulaştı ve ilk müdahaleyi başlattı. Daha sonra vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerin hortumları yangın noktasına ulaştı. Bu arada Orman İlçe Müdürlüğü tarafından helikopter desteği istendi kısa sürede gelen helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında 1 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yangın çıkış noktasında bulunan içecek kutuları ve sigara izmaritlerinin yangınla ilişkisi araştırılıyor.
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