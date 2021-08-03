Kemer'de yangını duyan ekiplere yardım için seferber oldu

-vatandaşların çabaları

-itfaiye ekiplerinin hortumunu taşımaları

-hatice uzun'un açıklamaları

-kaymakamın kısa konuşması



( ANTALYA )- Kemer'deki yangın büyümeden söndürüldü ANTALYA



- Antalya'nın kemer ilçesi Tahtalı dağı eteklerinde çıkan ve orman yangını kontrol altına alındı. Kemere bağlı Beycik Mahallesi Gereden Mevkiinde D400 Karayoluna 200 metre uzaklıkta çıkan orman yangını, ilk önce bölge halkı ve yoldan geçen vatandaşların, ardından orman ve büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda 3 dönüm kızılçam orman alanı zarar gördü. Yangın ihbarının hemen ardınan adeta bölgeye akın eden bölgede yaşayan vatandaşlar İMECE usulüyle alevlere müdahale etti.yangını haber alıp söndürme çalışmalarına destek için bölgeye gelen hemşire Hatice Uzun, alamamak için kendini zor tuttu. vatandaşları izmarit ve cam parçalarını ormana atmamaları konusunda uyaran Uzun, sadece ağaçların değil hayvanların da büyük zarar gördüğünü söyledi.



Söndürme çalışmalarını Kemer Kaymakamı Yücel Gemici de olay yerinde takip etti. (HT-

