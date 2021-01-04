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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kemer'de portakal ağacına asılı ceset bulundu

- Kemer'de portakal ağacına asılı ceset bulundu

Dilaver Dündar ağaca asılı haldeyken olay yeri inceleme ve diğer ekiplerin çalışmaları

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Polis Güvenlik Görevlisi Olay Yeri İnceleme 

-İpin kesilerek maktulün indirilmesi
-Ceset torbasına konulan cesedin cenasze aracına konulması
-Cesedi gören ve haber veren vatandaşla kısa röportaj
-Maktülün kısa süre önce evin önünde oturduğunu ifade eden vatandaşın anlatımı
-FOTO

( ANTALYA ) ANTALYA

-Antalya’nın Kemer ilçesinde bir otelde çalışan şahıs, oturduğu lojmanın bahçesinde portakal ağacına asılı halde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, memleketi Kırşehir’den Kemer’e gelerek yaz sezonunda Kiriş Mahallesi’ndeki bir otelin plajında güvenlik görevlisi olarak çalışan Dilaver Dündar, saat 14.30 sıralarında Kiriş Caddesi 51 numaralı binanın önündeki portakal ağacına iple asılı halde bulundu. Cesedi gören vatandaşlar, pandemi sebebiyle olay yerine yaklaşmadan polisi aradı. Olay yerine gelen nöbetçi cumhuriyet savcısı ve Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset, önce Kemer Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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