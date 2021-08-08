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- Kemalpaşa'daki kazada ölü sayısı 8 oldu
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Kemalpaşa'daki kazada ölü sayısı 8 oldu

- Kemalpaşa'daki kazada ölü sayısı 8 oldu

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( İZMİR ) İZMİR

Direksiyon 


- İzmir’in Bergama ve Kınık ilçesinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Hamza Baba Türbesi'ni ziyarete gelenleri taşıyan minibüs, dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazada ölü sayısı 8'e yükseldi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Hamza Baba Türbesi'ni ziyaret edenleri taşıyan 35 L 1610 plakalı minibüs, İzmir'e dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma burun üstü çakıldı. İlk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere 6 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı kazada, ölü sayısı 8'e yükseldi. Yaralıların tedavileri Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürüyor. (CA-
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