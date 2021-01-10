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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kemalpaşa'da korkutan örtü yangını

Kemalpaşa'da korkutan örtü yangını

Yangına ilişkin görüntüler

( ARTVİN ) ARTVİN

Bild Ormanlı Trol 


- Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Köprücü Köyünde akşam saatlerinde başlayan örtü yangını ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Artvin’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprüce Köyünde tarlada başlayan ve çıkış sebebi belli olmayan, yangın ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etki gösteren örtü yangınına, Orman İşletme Ekipleri ve Kemalpaşa Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
Yangın hakkında açıklamalarda bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Yangın başladıktan sonra hemen müdahalede bulunduklarını ve yağmurun da başlamasıyla kısa bir sürede yangını söndürerek soğutma çalışmalarına başladıklarını bildirdi.
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