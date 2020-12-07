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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kemalpaşa’da iş yerinde şüpheli ölüm

Kemalpaşa’da iş yerinde şüpheli ölüm

Olay yerinden detay ve genel görüntü

( İZMİR ) İZMİR

İlk Müdahale Polis Hastane Şüpheli Ölüm Sağlık Ekipleri 


- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan su dağıtım işletmesinde şoför olarak çalışan bir kişi işyerinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, bügün saat 18.45 civarında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir su dağıtım işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerinde çalışanlar, su tankerine dolum yapıldığı esnada Ali Yağmur (61) isimli işçinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. Durumun haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından araç şoförü Ali Yağmur, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Yağmur (61) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumun şüpheli bulunması sebebiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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