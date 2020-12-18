Kemalpaşa'da alkollü sürücü direksiyona geçti; 1 yaralı

-Aracın çekiciye yüklenmesi



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2 araca çarpıp kaçan alkollü araç sürücüsü sulama kanalına düştü. Edinilen bilgiye göre olay İnönü Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Fatih Y. (40) yönetiminde seyreden 35 AD 7264 plakalı otomobil karşı istikamette seyreden Cemal Ö. idaresindeki 35 PCC 53 plakalı araca çarparak olay yerinden kaçtı. Kaçan araç Kemalpaşa Küme Evleri mevkiinde, Kemalpaşa-Örnekköy yolu üzerinde seyreden Hasan K.'nın kullandığı 35 KS 100 plakalı lüks otomobile sağ arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 35 AD 7264 plakalı otomobil yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Yüksek promil alkollü olduğu tespit edilen Yılmaz, yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (AÇ-



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