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Kemaliye’de baraj gölüne düşen genç hayatını kaybetti
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Kemaliye’de baraj gölüne düşen genç hayatını kaybetti

Kemaliye’de baraj gölüne düşen genç hayatını kaybetti

Dalgıç ekibi tarafından gencin cesedinin sudan çıkarılması ve detaylar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Jandarma Baraj Gölü Sudan Balık Tutma Balık Tutmak 


- Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde balık tutmak isterken baraj gölüne düşen genç hayatını kaybetti. Olay, bugün akşam saatlerine yakın Kemaliye ilçesine bağlı Çakırtaş köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Yavuztürk (21) oltayla balık tutmak isterken dengesini kaybederek Keban Barajına düştü. Bir süre sonra genç adam boğularak hayatını kaybetti. AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri bölgede çalışma yaparken gencin cesedinin sudan çıkarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıç ekipleri olay yerine sevk edildi. Dalgıç ekibi tarafından Yavuztürk’ün cesedi sudan çıkarılarak Kemaliye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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