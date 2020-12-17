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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Keltepe Kayak Merkezi’ni kaplayan bulutlardan görsel şölen

Keltepe Kayak Merkezi’ni kaplayan bulutlardan görsel şölen

Drone ile bulut detayları

( KARABÜK -DRONE) KARABÜK

Destina Kayak Merkezi 


- Karabük'te turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’nin üzerini kaplayan bulutlar görsel şölen oluşturdu. Türkiye’nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi’nde bulutların aşağıda kaldığı görüntüler eşsiz güzellik oluşturdu. Kar yağışının beklendiği kayak merkezindeki yamaçları tamamen kaplayan bulutların kıvrımlı beyaz bir örtüyü andırdığı anlar drone ile havadan görüntülendi. (RB-
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