Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı

keltepe kayak merkezi detay

Destina Kayak Merkezi Kar Yağışı 

-kayak merkezi çevresi detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Türkiye’nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 2 bin rakımlı kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent için turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen Keltepe Kayak Merkezi’ni beyaza bürüdü. Yaklaşık bir ay önce de kar yağışının görüldüğü kayak merkezinde mevsimin ikinci karı yağdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement