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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan iki tatilciyi JAK kurtardı

Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan iki tatilciyi JAK kurtardı

Ekiplerim yürümesi

Tikad Mahsur Kaldı Kayalı 

-Ekiplerin iple kurtarma istasyonu kurması
-Detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, Kelebekler Vadisi'nde uçurumda mahsur kalan tatilciler Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda kurtarıldı.Olay, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; ilçeye tatile gelen Ataberk A. ile Ayşe A, yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi hisar mevkisinden Kelebekler Vadisi'ne patika yoldan yürüyüşe başladı.
Bir süre patikada yürüyen ikili, daha sonra çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Ölüdeniz'de konuşlu JAK ekibi sevk edildi. Halatlar yardımıyla kayalıklara inen JAK timi, uçurumunda mahsur kalan iki tatilciyi kurtardı. Tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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