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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kelbecer’de mayın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

- Kelbecer’de mayın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

Mayının patlamasıyla hasar gören askeri araç

Kamera Muhabir Askeri Araç Çekim Mayın Patlaması 

-Gazetecilerin arşiv görüntüleri
-Gazetecilerin fotoğrafları
-Detay

(BAKÜ) BAKÜ

- Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Kelbecer bölgesinde mayın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Ermenistan askerlerinin Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2’si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Azerbaycan Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı Kelbecer bölgesinde mayın patlamasıyla ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada, 4 Haziran 2021 tarihinde, 11.00 sıralarında çekim yapmak için işgalden kurtarılan bölgelere giden gazetecileri taşıyan otobüs Kelbecer’in Susuzluk köyü istikametinde seyir halindeyken Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği tank aleyhine mayının üzerinden geçtiği belirtildi. Mayının patlaması sonucu meydana gelen patlamada, iki gazeteci Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) muhabiri Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) kameramanı Sirac Abışov ve Susuzluk köyünden Arif Aliyev isimli kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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