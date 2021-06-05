Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Kelbecer’de gazetecilerin hayatını kaybettiği mayın patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

- Kelbecer’de gazetecilerin hayatını kaybettiği mayın patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

Otobüsün seyir halinde olduğu anlar

Kamera Muhabir Patlama Anı Çekim Mayın Patlaması 

-patlama anı
-ortalığın savaş alanına dönmesi
-parçaların savrulması
-detay

( KELBEÇER ) KELBEÇER

- Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Kelbecer bölgesinde 2'si gazeteci 3 kişinin hayatını kaybettiği mayın patlamasının görüntüleri ortaya çıktı. Ermenistan askerlerinin işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının dün patlaması sonucu 2’si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Ülkeyi yasa boğan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çekim yapmak için işgalden kurtarılan bölgelere giden gazetecileri taşıyan otobüsün Kelbecer’in Susuzluk köyü istikametinde toprak yolda seyir halindeyken mayının hedefi olduğu kameraya yansıyor. Otobüsün mayının üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen patlamada büyük bir gürültü duyulduğu, otobüsün parçalarının etrafa savrulduğu görülüyor. Dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen patlama sonucu, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) muhabiri Meherrem İbrahimov, Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) kameramanı Sirac Abışov ve Susuzluk köyünden Arif Aliyev hayatını kaybetmişti.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement