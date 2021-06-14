Kekiğin başkentini kuraklıktan etkilendi, rekolte yüzde 50 azaldı

-Kekik tarlasından detay görüntü

-kekik üreticisi Hüseyin Akkaya röportaj görüntüsü

-Kekiklerden detay görüntü



( DENİZLİ -ÖZEL) DENİZLİ



- Denizli’de kekiğin başkenti Pamukkale İlçesine bağlı Gözler Mahallesi de kuraklıktan etkilendi. Geçen yıl 18-20 bin ton kekik üretiminin yapıldığı mahallede kuraklık nedeniyle tarladaki kekiğin boyu bir karışı geçmedi. Yaklaşık yüzde 50 rekolte kaybı bekleniyor. Türkiye kekik üretiminin yüzde 89’unun karşılandığı Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’ de kuraklıktan etkilendi. Gözler mahallesi ve çevre mahallelerde yaklaşık 180 bin dekar alanda hasadı yapılan kekiğin boyu kuraklık nedeniyle uzamadı. Geçen yıl dize kadar çıkan kekiğin boyu bu yıl bir karış kaldı. Geçen yıl 18-20 bin ton kekiğin hasat edildiği bölgede bu yıl rekoltenin yüzde 50 düşmesi bekleniyor. Kekik hasadının yaklaşık bir ay sonra başlayacağını, yağmurun yağmasını sabırsızlıkla beklediklerini anlatan kekik üreticisi Hüseyin Akkaya, az olun kekiğin bu yıl fiyatının da yüksek olmasını beklediklerini söyledi.



Akkaya, “Denizli’nin Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesindeyiz. 1994 yılında kekiğin ilk üretildiği yerdeyiz. Şu anda Denizli ve civarında 180 bin dekar kekik tarlası var. Bundan da yılda 18-20 bin ton kekik üretiliyor. Bugüne kadar bu yıl ki gibi hiç bir zaman kuraklık olmadı. Geçen yıl diz boyuna gelen kekiklerimiz bu yıl bir karış. Geçen yıl 10 il 12 TL arasında sattık, bu yıl kekik az olduğu için 14- 15 TL’den aşağıya olacağını sanmıyorum. Kekiğimiz bin bir türlü derde deva. Katma değeri yüksek bir ürün” dedi.



