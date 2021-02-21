Kek kutusunda uyuşturucu ticareti

-Kek kutusundan çıkan maddeler

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( İSTANBUL )- Polis ekiplerini dikkati kek kutusundaki uyuşturucu maddeleri yakalattı- Kadıköy’de, kek kutusunda uyuşturucu taşıyan Afganistanlı şahıs yakalandı İSTANBUL



- Kadıköy’de şüphe üzerine durdurulan Afganistan uyruklu şahsın yanında taşıdığı kek kutusunun içerisine saklanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri şahsın maddeleri temin ettiği diğer adrese de baskın düzenledi.

Olay, Kadıköy geçtiğimiz cuma günü Zafer Mahallesi Söğütlüçeşme Metrobüs durağında saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kapsamında yürüttükleri çalışmalar esnasında şüphe üzerine Afganistan uyruklu Ahmed K. isimli şahsı durdurdu. Ahmet K.’nın yanında taşıdığı kek kutusunu inceleyen ekipler, keklerin altına saklanmış vaziyette 491 gram metamfetamin ve 497 gram eroin maddesi ele geçirdi. Afganistan uyruklu Ahmet K. Olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette yapılan sorgusu esnasında uyuşturucu maddeleri Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi’nde bulunan bir adresten temin ettiği öğrenildi. Emniyetteki ifadesi tamamlanan Ahmet K. Mahkemeye sevk edildi. Polis ekipleri adrese baskın düzenledi Afganistan uyruklu Ahmet K.’nın ifadesi doğrultusunda polis ekipleri adrese baskın düzenledi.

Yapılan operasyon sonucu belirtilen adreste evdeki kek kutusu ve farklı noktalara saklanmış 880 gram metamfetamin, 1100 gram eroin, halde 105 gram Afgan macunu ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



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