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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Kediyle yılanın kavgası kamerada

Kediyle yılanın kavgası kamerada

Kaldırımda bekleyen kedi ile yoldan geçen yılanın kavga anları

Kamera Barla Gesi Saldırı 

-Detay

( DÜZCE )- Kedinin pençeleri yılanı kaçırdı DÜZCE

– Düzce’de kedi ile yılanın kavgasında kedi zafere ulaştı. Kedinin pençelerinden kurtulamayan yılan pes ederek çareyi kaçmakta buldu.Düzce’nin Bahçeşehir bölgesinde kaldırımda oturan kedi ile yoldaki yılan kavga etmeye başladı.
O ilginç anlar ise kameralara yansıdı. Kameralara takılan görüntülerde kaldırımda bekleyen kedi ile yolda duran bir yılan karşı karşıya geldi. Yılanı pek umursamaz gibi duran kediye, yılan önce hamle yaptı. Ancak kedi pençeleriyle yılanın saldırısını bertaraf etti. Ardından yılan tekrar saldırmak istedi. Kedi tekrar yılanın saldırısını pençeleriyle önledi. Ardından kaldırımda duran kedi ders vermek istercesine yılana pençe darbeleri vurunca yılan çareyi kaçmakta buldu.Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Bahçeşehir bölgesinde kırsal kesime yakın bölgelerde çok sık yılan ihbarları aldıklarını belirten yetkililer ise vatandaşlara yılanlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyorlar.
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