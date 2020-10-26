Kediyle köpeğin dostluğu kamerada



- Sivas'ta dost olan kedi ve köpeğin örnek diyaloğu böyle görüntülendi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde kedi ve köpeği birbirlerine olan dostluğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde yerde uzanan köpek ile bir kedinin bir birleriyle oyun oynadığı görüldü.

İzleyenlerin içini ısıtan görüntüler sosyal medya paylaşılınca yüzlerce kişi tarafından izlenip beğenildi. (OE-GF-



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