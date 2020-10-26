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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kediyle köpeğin dostluğu kamerada

Kediyle köpeğin dostluğu kamerada

-Kedi ve köpeğin oyun oynadığı anlar

( SİVAS ) SİVAS

Sosyal Medya Köpek Kamera Cep Telefonu 


- Sivas'ta dost olan kedi ve köpeğin örnek diyaloğu böyle görüntülendi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde kedi ve köpeği birbirlerine olan dostluğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde yerde uzanan köpek ile bir kedinin bir birleriyle oyun oynadığı görüldü.
İzleyenlerin içini ısıtan görüntüler sosyal medya paylaşılınca yüzlerce kişi tarafından izlenip beğenildi. (OE-GF-
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