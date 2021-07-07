Kediyi ölmekten itfaiye ekipleri kurtardı

-Duvarın kırılması

-Kedinin çıkarılması

-Kediden görüntü

-genel ve detay



( ADIYAMAN ) - ADIYAMAN



- Adıyaman’da, bir binanın su giderine giren ve bir daha da çıkamayan yaramaz yavru kediyi itfaiye ekipleri ölmekten kurtardı. Adıyaman merkez Siteler mahallesinde bulunan bir binanın su giderine giren ve duvar içerisindeki su gideri borusundan kedi sesi geldiğini fark eden ikamet daire sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediye ulaşmak için duvarı kırmaya başladı.

Duvar içerisindeki boruya ulaşan itfaiye ekipleri bu defa su gideri borusunu parçaladı. Borunun da açılması sonrası yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiye ekiplerince ölmekten kurtarılan kedi daha sonra karnı doyurularak annesinin yanına bırakıldı. (CK-LO-Y)

