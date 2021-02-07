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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kediyi, kedi sesi ile böyle aradılar

Kediyi, kedi sesi ile böyle aradılar

kedinin aranması

Çatı Katı Polis İtfaiye Eri Yavru Kedi Cep Telefonu 

-itfaiye erlerinin çatıdan inmesi
-cep telefonunda kedi sesi
-itfaiyenin olay yerinden uzaklaşması
-röportaj

( KÜTAHYA )-Tavşanlı ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince cep telefondan kedi sesi çıkartılarak arandı KÜTAHYA

- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince cep telefondan kedi sesi çıkartılarak arandı. Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Fazilet sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin çatısında yavru kedi sesi duyan mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenlerden çatı katına çıkan polis ve itfaiye ekipleri, yavru kediyi uzun süre aradı. Bulunamayan kedi itfaiye eri tarafından farklı bir yöntemle de arandı. El feneri ile çatıda dolaşan itfaiye eri cep telefonundan kedi sesi ile de kediyi bulmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kediyi bulamayan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Kedinin, yan tarafta bulunan evin merdivenlerinden indiği tahmin ediliyor.
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