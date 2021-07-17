Kediye yapılan işkence “pes” dedirtti



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evin çatısına çıkan 2 çocuk, boğazına bağladıkları kediyi çatıdan sarkıttıktan sonra süpürge ile öldüresiye vurarak işkence etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye sebep oldu. Olay Gebze Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi’nde bulunan bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erenler Caddesi’nde bulunan bir evin çatı katına çıkan 15-16 yaşlarındaki iki çocuk, yanlarında getirdikleri kedinin boğazına ip bağladıktan sonra çatıdan sarkıtmaya başladı.

Çatıdan aşağıya sarkıttıkları kediyi daha sonra yukarı çeken çocuklar, süpürge ile dakikalarca kediye vurarak işkence yaptı. Çatıdan sarkıtılarak öldüresiye işkence edilen kedinin can çekiştiği anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan görüntüler ise tepkiye sebep oldu. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yapılan işkenceye tepki gösteren Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO ) Başkanı Yasin Yılmaz, işkence yapan çocukların ailesinden şikayetçi olacaklarını belirtti.

Görüntülerin yayılması sonrasında inceleme başlatan Gebze Belediyesi ise görüntülerin 1 yıl önce çekildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bu gün sosyal medyada haklı bir duyarlılığa sebep olan görüntüler Belediyemizce de şikayet konusu kabul edilerek, olayın gerçekleştiği adrese Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler acilen yönlendirilmiştir. Adreste yapılan incelemeler neticesinde, olayın psikolojik problemleri olduğu tespit edilen ve kardeş olan 2 çocuk tarafından yaklaşık 1 yıl önce gerçekleştirildiği şahitlerin ifadeleri de alınarak anlaşılmıştır. Olayla ilgili emniyet ekipleri ile irtibata geçilmiş, ilgili çocuklar ve annesi gerekli işlemlerin yapılması için emniyete sevk edilmiştir. Gebze Belediyesi olarak bu ve benzeri hadiseler ile karşılaşan vatandaşlarımızın bizimle ivedilikle irtibata geçmelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, cep telefonu tarafından çekilen görüntülerde ise çocuklardan birinin iple kediyi çatıdan sarkıttığı daha sonra ise yukarı çekince diğer çocuğun süpürge ile kediye vurduğu görünüyor.

