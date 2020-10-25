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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Kedilerin köpeklere saldırılarının biri de Mersin'de ortaya çıktı

Kedilerin köpeklere saldırılarının biri de Mersin'de ortaya çıktı

Gencin yanındaki köpekle av malzemeleri satan iş yerinden çıkması

Köpek Kamera Saldırı 

-Bu sırada bir kedinin köpeğe saldırması
-Gencin köpeği tasmasından çekerek yukarıya kaldırması
-Kedinin, gencin üzerine atılıp köpeği saldırmaya çalışması
-Gencin, kediden kurtulmak için verdiği mücadele
-Çevredekilerin kediyi uzaklaştırması
-Gencin, kucağında köpekle bir kuaföre girip kapıyı kapatması

( MERSİN ) MERSİN

- İstanbul'dan sonra Mersin'de de bir kedinin, sahibi tarafından dolaştırılmaya çıkarılan küçük bir köpeğe saldırdığına dair görüntüler ortaya çıktı. Son dönemde sıkça rastlanan kedilerin köpeklere saldırdığına dair görüntülerden biri de Mersin'de ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bağcılar'da yaşanan olayı andıran görüntü, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyaya da yansıyan ve merkez Mezitli ilçesinde geçmiş yıllarda yaşandığı öne sürülen görüntülerde, av malzemeleri satan bir iş yerinden çıkan gencin yanındaki küçük bir süs köpeğine, yine yavru bir kedi saldırdı. Neye uğradığını şaşıran genç, köpeğini tasmasından tutup yukarıya çekerek kurtarmaya çalışsa da kedi, gencin üzerine atlayarak saldırısına devam etti. Saldırgan kedi, çevredekilerin de yardımıyla uzaklaştırılırken, neye uğradığını şaşıran genç, yakındaki bir iş yerine girip kapıyı kapatarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı.
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