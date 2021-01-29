Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kedileri kovalayan Alman kurdu köpek Düden Şelalesi’nden denize düşüp telef oldu

Kedileri kovalayan Alman kurdu köpek Düden Şelalesi’nden denize düşüp telef oldu

Ölen köpeğin videosu (cep telefonu)

Köpek Şelale Bild Gesi Cep Telefonu 

-Düden şelalesi detay
-Köprüdeki kedilerden detay
-Köpeğin sahibi Tayfun Baki röp.
-Şelalenin denizle buluştuğu yer detay

( ANTALYA -ÖZEL)- Sel suyuna kapılıp 40 metre yükseklikteki Düden Şelalesi'nden denize düşen köpek, gözlerden kayboldu- Köpeğinin öldüğünü söyleyen sahibi Tayfun Baki: “Kedilerle hiç barışamamıştı. Maalesef öldü” ANTALYA

- Antalya’da sahibinin dolaşması için saldığı Alman Kurdu cinsi köpeği, kedileri kovalarken sel sularına kapılarak 40 metre yükseklikteki Düden Şelalesi’nden denize düştü. Alman kurdu denizde gözlerden kaybolurken, köpeğinin öldüğünü söyleyen sahibi Tayfun Baki, “Kedilerle hiç barışamamıştı. Çok üzücü bir olay maalesef” dedi.
Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, Düden Şelalesi’nin denizle buluştuğu kısımdaki işletme sahiplerinden Tayfun Baki, 6 aydır beslediği Alman Kurdu cinsi köpeğini dolaşması için saldı. Şelaleye yakın kısımda kedileri kovalamaya başlayan köpek, dengesini kaybederek köprüden suya, ardından da hızla akan sel suyuyla birlikte şelalenin denizle buluştuğu 40 metre yükseklikten denize düştü. Köpeğinin düştüğünü gören Tayfun Baki, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, denizde gözlerden kaybolan köpeğin izine rastlayamadı. “Kedilerle hiç barışamamıştı” Köpeğinin öldüğünü ancak bulunamadığını belirten Baki, “Hava alsın diye çözmüştüm. Kedilerin peşinden geldi. Kedi kovalarken düştü ve suya kapıldı. Düden Şelalesi’nden de aşağıya düştü. Maalesef öldü. İtfaiye çağırdık ama müdahale etme şansı yoktu. 50 metrelik şelale ve şuanda sel var. Üzücü bir olay. 6 aydır besliyordum, kedilerle hiç barışamamıştı” dedi.
(SM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement