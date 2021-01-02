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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kediler kavga etti, ortada kalan çocuk ne yapacağını şaşırdı

Kediler kavga etti, ortada kalan çocuk ne yapacağını şaşırdı

KEDİLERİN KAVGA ETMESİNDEN GÖRÜNTÜ

Kamera Cep Telefonu Şahit Saldırı 

-ÇOCUĞUN KORKUP BABASININ KUCAĞINA ATLAMASINDAN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da sokakta birbirine saldıran kedilerin ortasında kalan çocuk korkudan babasının kucağına atladı.Yıldırım ilçesi Vatan mahallesinde iki kedi birbiriyle uzun süre hırladı. Kedilerin tatlı tatlı hırlamasını mahallenin çocukları neşe içinde seyrediyordu. Bir birine hırlayan kediler bir anda birbirine saldırınca bunlara izleyen çocuk ortada kalarak ne yapacağını şaşırdı. Kedilerin kendisine saldırdığını zannedip ortadan kalan çocuk korkudan babasının kucağına atladı. Bu anlara şahit olan mahalleli bu anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

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