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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kediler için yaktığı ateş evini kül etti

Kediler için yaktığı ateş evini kül etti

Yangın çıkan ev.

Doğalgaz Polis Gesi 

-İtfaiye ekiplerinin müdahelesi.
-Mahalle sakinlerini açıklamaları.
-Kedilerin kaplar içinde hazırlanan mamaları.
-Yangın yerinden detaylar.

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur'da kullanılmayan evini kışın sokak kedilerinin barınması için kullanan adam, kedilerin ısınması için sobayı yakıp evden ayrıldı. Yaktığı soba evini küle çevirdi. Yanan evden geriye kediler için hazırlanan yemek tabakları kaldı. Olay, Burdur Recep Mahallesi Saden Sokak'ta gerçekleşti. Kullanılmayan evini kışın sokak kedilerinin barınması için kullanan 55 yaşındaki Veli Bülbül, kedilerin üşümemesi için kullanılmayan evde sobayı yakıp evine döndü. Bir süre sonra soba borularının ısınması ile akşam saatlerinde evde yangın çıktı. Yangını gören komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri, polis ve doğalgaz- elektrik arıza ekipleri olay yerine geldi. Yapılan inceleme sonucu ev içerisinde kimsenin ikamet etmediği anlaşıldı. Yangın 2 itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Mahalle sakinleri, bu ev de daha öncede yangın çıktığını ve ev sahibinin akli dengesi yerinde olmayan biri olduğunu iddia ettiler. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yanan evden geriye kediler için hazırlanan yemek tabakları kaldı.
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