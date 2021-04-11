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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kedi Mercan hem köpek yavrularına hem de civcivlere annelik yapıyor

Kedi Mercan hem köpek yavrularına hem de civcivlere annelik yapıyor

KEDİ MERCAN, CİVCİVLER VE KÖPEK EMZİRME GÖTÜNTÜ

Yavru Köpek Köpek Yavru Köpekler 

-KEMAL CİĞER RÖP
-KIZI SEMANUR CİĞER RÖP

( AMASYA ) - AMASYA

- Yaklaşık 9 yaşındaki dişi kedi Mercan hem köpek yavrularına hem de civcivlere annelik yapıyor. Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Kemal Ciğer ve kızı Semanur Ciğer’in dişi kedileri Mercan doğum yaptıktan bir süre sonra yavrularını kaybetti. Evde aynı zamanda köpek ve civcivler de bulunuyor. Kedi Mercan yavrularını kaybettikten sonra annelik duygusuyla evde bulunan hem köpek yavrularına hem de civcivlere annelik yapıyor. Mercan’ın sahibi Kemal Ciğer, “Çocukluğumdan beri ne bileyim böyle kedidir, kuştur, köpektir, civcivdir meraklıyım, hevesliyim. Bakıyorum, büyütüyorum. Bu bizim kızımız 9 yaşında adı Mercan. Normalde bunun annesi bir köpek. Köpek büyüttü bunu. Belki ondan sebep köpekle arası çok güzel. Yaklaşık 5 senedir de böyle civcivlere annelik yapabiliyor. Şimdi bizim bir kızımız var (Kızımız: Köpek) onun adı da Çirkin. Yaklaşık hemen hemen aynı günde doğum yaptılar birer gün arayla. Onu biz tesadüf fark ettik. Bu kızımız son doğumunda 2 tane yavrusu vardı. Yavruları ölünce bizim de kızımız var (köpek) Çirkin’imiz. Kendi yavruları ölünce biz fark ettik ki köpeğin yavrularını emziriyor" dedi.
Kemal Ciğer ve kızı Semanur Ciğer, “Bundan önceki civcivlere, tavuklara hepsine sahip çıkardı. Zaten diğer köpeğimin ismi Köpük'tü, o büyüttü Mercan’ı. Beraber büyüdüler yani köpekle kedi bir arada büyüdüler. Üşüdüğü zaman köpeğin yanına geçerdi. Ondan sonra Çirkin’in (Çirkin: Köpek) yavrularını emzirmeye başladı.
Onları o emzirdi sayılır. Süt anneleri” diye konuştu.
Kedi Mercan’ın annelik yaptığı yavru köpekler büyüdü, 2 aylık oldu ama Mercan civcivlere annelik yapmaya devam ediyor. (SU-SLH-
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