--KEDİ İLE KÖPEK DETAY

--YAPILAN RÖP VE DETAYLAR



( BİLECİK ) -- İnşaat ustası Yılmaz Altun;- “Köpeği kedinin yanında görünce öldüreceğini sandım, ancak iki hayvan arasındaki sevgi ve arkadaşlık bizleri çok şaşırttı” BİLECİK



- Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu renkli görüntülere sahne oldu. İki hayvanın birlikte ekmeği paylaşması, oynaması, köpeğin diliyle kediyi temizlemesi kameralara yansıdı. Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar tarafından görüntülenen kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi. Yağmurda ıslanan kediyi kurutmaya çalışan köpeğin görüntüsü iki hayvan arasındaki dostluğu sergilerken sevimli köpek ekmeğini kedi ile paylaştı. “Öldürecek sandım” Çalıştığı inşaatta köpeğinin yanına gelen kediyi gören inşaat ustası Yılmaz Altun, “Köpeği kedinin yanında görünce öldüreceğini sandım. Yağmurdan ıslanmış kedi çalıştığımız inşaatta bulunan köpeğin yanına geldi ve bir biriyle oynamaya başladılar. İlk etapta korktuk, fakat köpek ıslanmış kediyi yaladı ve kuruladı. Hele bir de ekmeğini kedi ile paylaşması iki hayvan arasındaki sevgi ve arkadaşlık bizleri çok şaşırttı” dedi.

(CKT-Y)



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