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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

KEDİ VE KÖPEĞİN ŞAŞIRTAN DOSTLUĞU

( BURSA ) - BURSA

Köpek Kızık Hayvan 


- Bursa’nın Yıldırım ilçesinde birlikte büyüyen kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Cumalıkızık Mahallesi’nde yaşayan Uğur Demirci, kedi ve köpeğinin küçükken birbiriyle kaynaştığını, birlikte büyüdüğünü söyledi.

Görenlerin bu duruma şaşırarak hayvanların video ve fotoğraflarını çektiğini anlatan Demirci, "Altı aylık köpeğim vardı, yanına bir-iki hafta önce 1,5 aylık kedi aldık. Normalde bu cins köpekler yavruyken etrafa alışır. Sonra hiç bir hayvanı veya insanı kabul etmezmiş diye duymuştuk, lakin çok çabuk kaynaştılar. Kedi ile köpek bir arada olmaz, fakat bunlar oynayarak bir arada büyüyor. Birbirlerine çok düşkünler, kavga etmezler" diye konuştu.
(ZP-MŞ)
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