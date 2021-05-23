Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Kedi ihbarı alan ekipler, kayayı keserek yavru kediyi annesine teslim etti

Kedi ihbarı alan ekipler, kayayı keserek yavru kediyi annesine teslim etti

olay yerinden detay

( BURSA ) BURSA

Yağmurlu Mahsur Kaldı Kayalı Bild Yavru Kedi 


- Bursa’nın Mudanya ilçesinde deniz kenarında kayalıklara sıkışan yavru kediler, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yağmurlu havaya aldırış etmeden uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.Olay, Mudanya ilçesine bağlı sahil kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil kenarında vatandaşlar kedi sesi duydu. Kayalara yavru kedilerin sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kedinin sesinin geldiği yerden kayayı keserek yavru kediyi mahsur kaldığı yerden çıkarttı. Diğer iki kediyi de vatandaşlar kendi imkanları ile çıkarttı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, annesine teslim edildi. Vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement