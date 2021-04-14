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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Keçiören'de bir binanın bodrum katında patlama: 1’i ağır 2 yaralı

Keçiören'de bir binanın bodrum katında patlama: 1’i ağır 2 yaralı

-Patlayan binadan

Doğalgaz İlk Müdahale Bomba Uzmanı Hasar Tespit Polis Ekipleri 

--Olay yerinden
--Genel ve detay

( ANKARA )- Patlama sonrası apartman sakinleri binadan tahliye edildi ANKARA

- Ankara’nın Keçiören ilçesinde 2 katlı Şentürk Apartmanı'nın kömürlüğünde meydana gelen patlamada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ağır hasar alan bina ekipler tarafından tahliye edildi. Olay, saat 19.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Samandağı Sokak'ta bulunan 2 katlı Şentürk Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın giriş katındaki dairede yaşayan Bağdat ve Veysel Buzluk, kömürlükten gelen gaz kokuları nedeniyle doğalgaz arıza ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ile Bağdat Buzluk, kömürlüğe indiği sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çıkan yangında binanın kömürlüğü ve 2 dairesinde hasar meydana gelirken Bağdat Buzluk ve eşi Veysel Buzluk da yaralandı. Patlama seslerini duyan Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ekibinin yanı sıra doğal gaz ve elektrik şirketi personeli sevk edildi. Yangın itfaiye erlerince söndürülürken, yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Bağdat Buzluk'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken patlamanın nedenini araştırmak için binaya bomba uzmanı polis ekipleri de gelerek incelemelerde bulundu. Bina tahliye edildi Apartmanda meydana gelen patlamada ağır hasar oluşması ve elektrik tesisatının yanması nedeniyle belediye ekipleri binanın tahliye edilmesine karar verdi. Tahliye edilen binada oturan apartman sakinleri yarın yapılacak hasar tespitinin ardından bir sakınca bulunmaması halinde evlerine dönebilecek.
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