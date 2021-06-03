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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, YKS ve LGS öğrencileriyle buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, YKS ve LGS öğrencileriyle buluştu

Turgut Altınokun konuşması

Öğrenciler 

-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öğrencilerine yönelik ücretsiz kurs verilen Tepebaşı Kurs Merkezi öğrencilerine motivasyon amaçlı düzenlenen programa katıldı.
Keçiören Belediye Başkanı Altınok programda yaptığı konuşmasında, “Kalıcı başarı tırnaklarınızla kazıdığınız, çalıştığınız başarıdır. Sizlerin kendinize, ailenize ve milletinize bir borcunuz var. Dolayısıyla inanırsanız güvenirseniz çalışırsanız başarılı olursunuz. Her biriniz birer Türk Bayrağısınız. Milletimizin umudu geleceği sizlersiniz. Zafer inananlarındır” dedi.
Altınok, 6 Haziran 2021’de yapılacak olan LGS ve 26-27 Haziran’da yapılacak olan YKS öncesi gençlere başarılar dileyerek onlarla birlikte pasta kesti.
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