Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Keban'da 8 yavru köpeğin öldürülmesine adli ve idari soruşturma

- Keban'da 8 yavru köpeğin öldürülmesine adli ve idari soruşturma

Telef olan köpeklerin cep telefon görüntüsü

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Yavru Köpek Köpek 


- Elazığ'ın Keban ilçesinde 8 yavru köpeğin öldürüldüğünün tespit edildiğini belirten Kaymakam Hasan Akbulut, suçlu veya suçluların tespit edilmesi için adli ve idari soruşturma başlatıldığı söyledi.

Keban ilçesinde 8 yavru köpek ateşli silahla vurularak, telef olduğu belirlendi. Bunun üzerine İlçe Kaymakamı Hasan Akbulut açıklama yaptı. Bulut açıklamasında:" Hayvanseverliği ile bilinen Keban ilçemizde görmek istemeyeceğimiz bir olayla karşılaştık. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde 8 yavru köpeğin katledilmiş olduğu tespit edilmiştir. Bu vahim olayla ilgili derhal gerekli incelemeler başlatılmış olup, suçlu veya suçluların tespit edilmesi için adli ve idari yönden gerekli çalışmalarımız sürmektedir"dedi.
(HC-HİV-
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement