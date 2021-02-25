Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kazlarını yiyen 2 köpeği av tüfeğiyle vurdu

Kazlarını yiyen 2 köpeği av tüfeğiyle vurdu

Telef olan köpekten ve yaralanan köpekten detay

Karaköse Jandarma Çoban Köpeği Köpek Bild 

-Mustafa karaköse röportaj

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Ulaş ilçesi Bostankaya köyünde bir vatandaş, beslediği kazı yediğini iddia ettiği 2 çoban köpeğini av tüfeğiyle vurdu. Kangallardan biri telef oldu, diğeri de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.İddialara göre, Ulaş ilçesi Bostankaya köyünde yaşayan C.Y. isimli şahıs, beslediği kazlardan birisini yiyen komşusu Mevlüt Karaköse’ye ait 2 kangalı av tüfeğiyle vurdu. Av tüfeğiyle vurulan kangallardan birisi telef olurken birisi vücudunun çeşitli yerlerinden saçma yarası aldı. Karaköse, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen ekipler, şahsa ait av tüfeğine el koydu ve olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan köyde bulunan köpeklerin C.Y.'ye ait kazları geçmişte de telef ettiği öğrenildi.“Köpek yaralı halde kapının önüne geldi ve benden yardım istedi”Mevlüt Karaköse’nin ağabeyi Mustafa Karaköse, köpeğin yaralandıktan sonra acı içerisinde kendinden yardım istediğini belirterek, “Köpekler, kardeşimin çoban köpekleri. Kardeşime ait koyun sürüsünü koruyorlar. Ben karşı evdeydim, şuan bulunduğumuz yerden 3 el ateş sesi duydum. Ben avcı zannettim. Köpek yaralı halde kapının önüne geldi ve benden yardım istedi. Ardından jandarmayı aradık. Ekipler, geldi ve şahsa ait tüfeği aldılar. Köpeğin biri telef oldu, biride ağzından yaralanmış ve dişleri hep kırık. Av tüfeğiyle vurmuş, üzerlerinde saçma izleri var. Köpeklerin 1 tanesi dişi, 1 tanesi erkekti. Köpekler, sürüyü koruyan çoban köpekleriydi. Kangal köpeğiydiler, bizim için çok değerliler. Kazını yemiş ondan ateş etmiş. 1 tane kazını yemiş yani yediği de belli değil. Ben elinde kazla avdan geliyor sandım, vurunca kendisini de tanımadım. Vatandaşın tüfeğini jandarma elinden almış” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı