Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Kazların göçü böyle görüntülendi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kazların göçü böyle görüntülendi

Kazların göçü böyle görüntülendi

GÖÇMEN KAZLARIN GÖLE İNİŞİ

( SİVAS ) SİVAS

Bild Göç Cep Telefonu Göçmen Kuşlar Göçmen Kuş 


- Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge gölünde konaklayan göçmen kazlar cep telefonu ile görüntülendi. Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Tödürge gölü, birçok kuş türünün de göç durağı olma özelliği taşıyor. Yılın her mevsimi farkı kuş türlerinin gözlenebildiği gölde şu günlerde göçmen kuşlar sıklıkla gözlenebiliyor. Geçtiğimiz gün gölde mola veren büyük bir kaz sürüsü cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda kazın, göç düzeninde uçarak göle kondukları görüldü.

İlgili Foto Galeriler
Sığırcık Kuşlarının DansıSığırcık Kuşlarının Dansı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı