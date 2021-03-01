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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kazdağları'nın eteklerindeki dereleri temizlediler

Kazdağları'nın eteklerindeki dereleri temizlediler

dere detayı

Çevre Temizliği Ağrı Merkez Çağrı Merkezi 

-Gülsüm Gülümser Kaya röp
-temizlik detayları

( BALIKESİR ) -- Vatandaş ve belediye temizlik için ele ele verdi BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit İlçesinde Tahtakuşlar Mahallesi’nde gençlerin başlattığı temizlik kampanyasına Edremit Belediyesi ekipleri destek oldu. Edremit’in kırsal Tahtakuşlar Mahallesi gençlerinin mahallelerinde başlattığı temizlik etkinliğine Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de destek verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin de gençlere eşlik ettiği etkinlikte mahallede çöp ve moloz dökülen derelerin temizliği yapıldı. Tahtakuşlar Mahallesi gençlerinden Gülsüm Gülümser Kaya, “Köyümüzün iki yanında dereler var. Bu dereler eskiden bu yana atık deposu durumunda ve pislik içinde. Bu dereleri temizlemek için köydeki arkadaşlarımızla böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Geçen hafta diğer dereyi temizlemiştik. Bu sefer sağ olsun belediye yardımımıza koştu. Kısa sürede derelerimizi temizledik. Bunun köyümüze ve diğer çevrelere örnek olmasını istiyoruz” dedi.
Etkinliğe katılan Temizlik İşleri Genel Koordinatörü Ali İrfan Acaroğulları "Tahtakuşlar Mahallemizin gençlerine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyoruz. Moloz yığınlarının ve diğer atıkların bertarafı ve temizliği için ekiplerimizle aralıksız çalışıyoruz. Kentlilerimizden çevre temizliği konusunda daha da duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Moloz ve bahçe atıklarınız için bize 444 85 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz. Temiz kent, temiz toplum için el ele verelim” dedi.
(EME-EME)
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