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Kazdağları'ndaki yangına 7 helikopter bir uçakla müdahale ediliyor
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kazdağları'ndaki yangına 7 helikopter bir uçakla müdahale ediliyor

Kazdağları'ndaki yangına 7 helikopter bir uçakla müdahale ediliyor

Yanan alandan detay

Su Yangın Gesi Helikopter 

-Helikopter ile müdahale

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda tek noktada çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyürken, yangına 7 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor. Arazinin sarp olması nedeniyle daha çok havadan müdahale yoluyla müdahale edilmeye çalışılan yangın için karadan da çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, tanker ve yangın ekibi sevk edildi. Yangına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın koordinasyonunda oluşturulan özel ekip tarafından müdahale edilirken, rüzgarın etkisi ile yangının kuzey batı yönüne doğru devam ettiği, yangın bölgesinin zorluğa rağmen karadan da müdahale edildiği ifade edildi. (BT-İHS)
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