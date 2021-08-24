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Kazdağları’ndaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kazdağları’ndaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Kazdağları’ndaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

yangının drone görüntüsü

Yangın Altın Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-yangın alanından dumanların detayı

( BALIKESİR -DRONE)- Kazdağları’nı saran dumanlar havadan görüntülendi BALIKESİR

- Kazdağları’nda dün çıkan yangın devam ediyor. Söndürme çalışmaları tüm gece karadan devam ederken, sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı.
Dağları kaplayan beyaz duman havadan da görüntülendi. Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Beldesi Kavurmacılar Mevkii’nde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Dün hava kararana kadar 17 helikopter 4 uçak müdahale ederken, karadan da 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 250’ye yakın personel karadan gece boyunca da çalışmalarını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yangına müdahaleye başladı.
Gün içerisinde yangının kontrol altına alınması bekleniyor. Bölgede şu an rüzgarın etkili olmaması da ekiplerin lehine olarak değerlendiriliyor. Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi. (SD
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