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Kazdağları’ndaki yangın kontrol altına alındı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kazdağları’ndaki yangın kontrol altına alındı

Kazdağları’ndaki yangın kontrol altına alındı

orman içinden müdahale görüntüleri

Sosyal Medya Yangın Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-helikopter detayı
-sönen orman detayı

( BALIKESİR )- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Edremit yangını 11.30 itibariyle kontrol altına alındı” BALIKESİR

- Kazdağları’nda dün çıkan yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Beldesi Kavurmacılar Mevkii’nde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Dün hava kararana kadar 17 helikopter 4 uçak müdahale ederken, karadan da 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 250’ye yakın personel karadan gece boyunca da çalışmalarını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yangına müdahale sonucu kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir Edremit yangını bugün saat 11.30 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
(SD
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