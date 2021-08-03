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Kazdağları’nda yangınlara karşı Yunus devriyesi
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kazdağları’nda yangınlara karşı Yunus devriyesi

Kazdağları’nda yangınlara karşı Yunus devriyesi

Yunus timlerinin Emniyet Müdürlüğü binasından çıkması

Orman Yangınları Balıkesir Ormanlı Kazdağları Kamu Kurum ve Kuruluşları 

-Yunus timlerinin kazdağları'nda devriyesi (drone)
-Yunus Timlerinin kazdağları orman yollarında devriyesi
-Detay görüntüler

( BALIKESİR -DRONE)- Kazdağları Yunus’lara emanet BALIKESİR

- Tüm yurt genelinde etkili olan orman yangınları devam ederken balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda polis Yunus Timleri devriye görevine başladı.
Oluşturulan sorumluluk alanlarında ormanlık alanlarda 7 gün 24 saat devriye görevi icra ediyorlar. Yurt genelinde etkili olan orman yangınların sonrasında Kazdağları’nı korumak için tüm kamu kurum ve kuruluşları teyakkuza geçti. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yunus Timleri, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’nde gelen takviye ekipler ile birleştirilerek Kazdağları’nda olası yangın olaylarını önlemek için devriye görevine başladı.
Yunus Timleri Kazdağları’nda belirlenen sorumluluk alanlarında 7 gün 24 saat görev icra ediyorlar. 10 Yunus motorsikleti ile yapılan görevlere zaman zaman Çevik ve Asayiş Şube ekipleri de destek veriyor. Uygulamanın yangın sezonu sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Yunus ekipleri bölgede Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile de senkronize bir çalışma sürdürüyor. (EME-MŞ)
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