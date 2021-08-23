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Kazdağları'nda orman yangını
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kazdağları'nda orman yangını

Kazdağları'nda orman yangını

Yangına helikopter müdahalesi

Kayalı Yangın Akkale Orman Yangını Helikopter 

-Farklı açılardan detay

( BALIKESİR -EK) BALIKESİR

- Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.Saat 10.30 sıralarında Edremit ilçesi Güre Mahallesi Kavurmacılar Mevkisi'nde orman yangını çıktı.Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, helikopter ise havadan müdahale ediyor. Çamlık ve kayalık alandaki yangın için Çanakkale'den ikinci helikopterin istendiği öğrenildi.Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri bölgede rüzgarın etkili olmadığını, alevleri kısa sürede kontrol altına almayı planladıklarını ifade ettiler.
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