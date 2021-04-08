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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kazdağları’nda kar sürprizi

Kazdağları’nda kar sürprizi

Kar yağışı

Kar Kalınlığı Yaban Domuzları Yağışlı Hava Soğuk Hava Dalgası Yabani Hayvanlar 

-Soğuk ve yağışlı havadan kaçan yaban domuzları
-Detay görüntüler

( BALIKESİR -ÖZEL)- Kazdağları’nda akşam saatlerinde kar yağışı başladı BALIKESİR

- Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle Kazdağları’nın yüksek kesimlerinde akşam saatleri itibariyle kar yağışı başladı.
Kazdağları’nın yükseklerinde kar kalınlığı bir santimetreyi geçti. Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkili olmaya başlayan poyraz rüzgarı sonrasında sıcaklıklar sıfır dereceye kadar düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesininde etkisiyle Kazdağları’na akşam saatlerde sürpriz bir kar yağışı oldu. Kazdağları’nın Hanlar, Eybek, Kapanca, Sarıkız ve Babadağ bölgelerinde etkili olan kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Kar kalınlığı Kazdağları’nda bir santimetreyi geçti. Kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların ani düşmesi nedeniyle yükseklerde yaşayan yabani hayvanlarda gruplar halinde daha sıcak düşük rakımlara doğru inmeye başladılar. Kar yağışından kaçan yabani domuzlarda kameralara yansıdı. Gece saatlerinde Edremit Yenice Karayolunu kullanacak sürücülerin olumsuz yol şartlarına karşı hazırlıklı olmaları istendi.
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