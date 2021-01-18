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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kazdağları'nda kar lezzete dönüyor

Kazdağları'nda kar lezzete dönüyor

Kar toplanması

Hastalık Katar Kartopu Savaşı Akkale Kar Yağışı 

-Karsambaç yapilması
-Röp
-Karsambaç yenmesi

( BALIKESİR - ÖZEL)- Karın en tatlı hali “karsambaç” BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ve Çanakkale’nin Yenice ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Kazdağları'nı beyaza boyadı. Kazdağları’na çıkanlar ise karın tadını oynayarak değil yiyerek çıkartıyor. Bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı Kazdağları'na ayrı bir güzellik katarken, bölge insanı karın keyfini farklı bir şekilde çıkartıyor. Birçok insan kartopu savaşı, kayak yapmayı tercih ederken, Kazdağları'nda karın keyfi yiyerek çıkartılıyor. Kazdağları’nda kar yağışından sonra yenilen karsambaç adlı kar tatlısı büyük rağbet görüyor. Temiz bir bölgeden toplanan kar, üzüm pekmezi ile karıştırılıp karsambaç yapılıyor. Bunun hastalıklara karşı şifa olduğu iddia ediliyor.
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