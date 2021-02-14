Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kazdağları’nda kar çilesi... Onlarca araç mahsur kaldı

Kazdağları’nda kar çilesi... Onlarca araç mahsur kaldı

Araç çekme detayları

Mahsur Kaldı Kar Kalınlığı Araç Kurtarma Astım Hastası Kar Yağışı 

-Karda araç kurtarma çalışması
-Kar küreme detayı
-Röpler
-Detay görüntüler

( BALIKESİR )- Kazdağları’nda kar yarım metreyi geçti BALIKESİR

- Balıkesir'in Edremit ilçesinin yüksek kesimleri ile Kazdağları'na kar yağdı. Kazdağları'nda 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit, Yenice Karayolunda onlarca araç kar nedeniyle yollarda kaldı. Edremit Yenice Karayolu zaman zaman ekiplerin tüm çalışmalarına rağmen kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanıyor. Kar yağışı nedeni ile yolda ilerleyemeyen onlarca araç Kazdağları'nda mahsur kaldı. Araçlarında zincir olan sürücüler ise yolda güçlükle ilerlemeye çalışıyor. Mahsur kalanlar ise Edremit Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince kurtarılarak kent merkezine götürülürken kapanan yolda kar nedeniyle ilerleyemeyen araçlarını ise yol kenarlarına bıraktılar. Karayolları ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yolu açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Ancak tipi şeklinde yağan kar kısa sürede açılan yolların kapanmasına neden oluyor. Emine Özavcı, kar yağışının dün akşamüzeri başladığını belirterek şunları aktardı: "Yolun durumu şu an kapalı. Açıyorlar ama hemen dakikada kapanıyor. 10- 20 dakika içinde kapanıyor. Eşim şeker ve astım hastası olduğu için buranın havası iyi geliyor. Haftada en az 2- 3 gün geliyoruz buraya. Greyder gelip gidiyor ama şu an kapalıdır." dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı