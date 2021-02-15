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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kazdağları’nda evlerinde mahsur kalan 30 kişiye ulaşıldı

Kazdağları’nda evlerinde mahsur kalan 30 kişiye ulaşıldı

Kar yol açma

Ayder Akkale Arazi Aracı İş Makinası Kar Yağışı 

-Yolda kalanlara yardım
-Tayfun Canlı röp
-detaylar

( BALIKESİR )- Edremit Yenice Karayolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ve Havran İlçelerinin yükseklerinde etkili olan kar yağışı Kazdağları Hanlar Mevkiinde 2 metreye ulaştı. Bölgede bulunan dağ evlerinde bulunan yaklaşık 30 kişi ile kara yolu bağlantısı kesildi. Edremit Belediyesi ve Karayolları ekipleri dağ evleri ile bağlantıyı açmak için yoğun bir çalışma yaptı. Çalışma sonrasında yol açılarak mahsur kalanlara ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Kazdağlarında Cumartesi gecesi başlayan ve şiddetini giderek artıran kar yağışı ve poyraz fırtınası tipiye neden oluyor. Balıkesir Edremit, Çanakkale Yenice Karayolu ekiplerin tüm çalışmalarına rağmen trafiğe kapandı. Edremit Hacıarslanlar Kırsal Mahallesi çıkışında Jandarma ekipleri görevli araçlar dışında yola kimseyi sokmuyor ve geri gönderiyor. Hanlar mevkiinde kar yüksekliğinin 2 metreye yaklaştığı öğrenilirken kar küreme ve greyderlerin yetersiz kalması nedeniyle Edremit Belediyesine ait ağır iş makinaları da bölgeye sevk edildi. Ekipler ağır iş makineleri desteğinde yolu tekrar açarak Hanlar Dağ Evlerinde bulunan 30 kişiye yol açılarak ulaşıldı. Çalışmaları yöneten Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Basın Sözcüsü Tayfun Canlı “Kazdağları Hanlar bölgesindeyiz. Hanlar bölgesi yaklaşık 2 gündür yoğun bir kar yağışı altındaydı. Ulaşımın aksadığı anlar oldu. Belediyemiz Fen İşleri ekipleri ilçedeki diğer kurumlar ile koordineli çalışma sonucunda 24 saatin sonunda şu anda yollar açıldı. Şu anda Hanlar mevkiinde ulaşım sağlanıyor.” Dedi. Bölgede yol açma çalışmalarında Edremit Belediyesine ait 2 ağır iş makinası, 1 grayder, 1 arazi arazi aracı ve Karayolları’na ait kar kürüme ve tuzlama aracı ve Jandarma ekipleri görev aldı. Kazdağları’nda kar yağışının Perşembe sabahına kadar etkili olması bekleniyor. (EME-
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