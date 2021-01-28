Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kazdağları’nda buzlanan yollar çileye döndü

Kazdağları’nda buzlanan yollar çileye döndü

Drone görüntüsü

Akkale Tonaj Ticari Araç Kar Yağışı 

-Kayan araçların oluşturduğu kuyruk
-Edremit girişinde bekleyen ağır tonajlı ticari araçlar

( BALIKESİR -ÖZEL-DRONE)- Buzlanan yollarda kayan araçlar yolu kapattı BALIKESİR

- Balıkesir’de Edremit-Çanakkale-Yenice yolunun yüksek kesimlerinde meydana gelen buzlanmadan dolayı araçlar kayarken, uzun araç kuyrukları oluştu. Dün başlayan ve gece boyunca Kazdağları’nda etkisini göstere kar yağışı sabahın ilk ışıkları ile dururken peşinden gelen buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Buzlanma sebebiyle bazı araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı araçlar da kayarak yolu kapattı. Kayan araçlar çekiciler ile kurtarılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement