Kazdağları’nda buzlanan yollar çileye döndü

-Kayan araçların oluşturduğu kuyruk

-Edremit girişinde bekleyen ağır tonajlı ticari araçlar



( BALIKESİR -ÖZEL-DRONE)- Buzlanan yollarda kayan araçlar yolu kapattı BALIKESİR



- Balıkesir’de Edremit-Çanakkale-Yenice yolunun yüksek kesimlerinde meydana gelen buzlanmadan dolayı araçlar kayarken, uzun araç kuyrukları oluştu. Dün başlayan ve gece boyunca Kazdağları’nda etkisini göstere kar yağışı sabahın ilk ışıkları ile dururken peşinden gelen buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Buzlanma sebebiyle bazı araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı araçlar da kayarak yolu kapattı. Kayan araçlar çekiciler ile kurtarılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.



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