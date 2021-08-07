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Kazayı gören kaza yaptı: 8 araç birbirine girdi, 1 kişi yaralandı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kazayı gören kaza yaptı: 8 araç birbirine girdi, 1 kişi yaralandı

Kazayı gören kaza yaptı: 8 araç birbirine girdi, 1 kişi yaralandı

Kaza yapan araçlardan görüntü

Hastane Jandarma Sağanak Yağış Sağanak Direksiyon 

-Ambulanstan görüntü
-Yaralıdan görüntü
-Yoldan görüntü
-Genel detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- TEM otoyolu Düzce mevkiinde 2 aracın karıştığı kazayı görenler frene basınca kayan önündeki araca vurdu. 3 ayrı kaza da 8 araç birbirine girerken 1 kişi yaralandı. Kaza TEM otoyolu Gümüşova Viyadükler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sağanak yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 2 otomobil çarpıştı. Kayganlaşan yolda kazayı gören diğer araçlar frene basınca önündeki araçlara vurdu. 3 ayrı kazada 8 araç birbirine girerken kazalarda 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazalar sebebi ile TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik iki şeritten verildi.
Kazaya karışan araçlar bölgeye gelen çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza sebebi ile polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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