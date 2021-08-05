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Kazayı film izler gibi izlediler
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kazayı film izler gibi izlediler

Kazayı film izler gibi izlediler

KAZADA YARALANAN KADINDAN GÖRÜNTÜLER

İlk Müdahale Trafik Kazası Altın Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

-KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER VE VATANDAŞLARIN İZLEMESİ
-YARLAI KADININ SEDYE BİNDİRİLMESİ

( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Nevşehir’de trafik kazası: 1 yaralı NEVŞEHİR

- Nevşehir-Ürgüp yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken kaza sonrasında yolda geçen sürücülerin film seyreder gibi yaralı kadını izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir-Ürgüp yolu Kavak kavşağında meydana gelen trafik kazasında 46 ACF 044 plakalı skoda marka otomobil ile 50 AV 412 plakalı Honda Cıvıc marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında 46 ACF 044 plakalı otomobil içerisinde bulunan Havva Hilal T. yaralandı. Kaza sonrasında yoldan geçen diğer sürücülerin ve vatandaşların ise meraklı gözler ile izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Kazada yaralanan Havva Hilal T. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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