- Kazaya yardıma giden itfaiye aracı buzlu yolda kontrolden çıktı

-- Kaza yapan itfiaye aracından görüntü

-- Elektrik direğinin kesilmesinden görüntüler

-- Yoldan çıkan otomobilden görüntüler-



( KOCAELİ ) Yokuştan kayan itfaiye aracı elektrik direğini parçalayarak durabildi- Kazada itfaiye erleri yara almadan kurtuldu KOCAELİ



- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kaza yapan otomobile yardıma giden itfaiye aracı, buz tutan yolda kontrolden çıkınca yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada itfaiye ekipleri ise yara almadan kurtuldu. Olay Körfez Hacıosman Mahallesi Nihat Adsız Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki arkadaşını alarak işe gitmek için 35 AOJ 752 plakalı Ranault marka otomobili ile yola çıkan Hüseyin K., Nihat Adsız Sokak üzerinde aracının kontrolünü kaybetti. Buz tutan yolda kayan otomobil, yeşil alana savrularak dururken, derenin içine uçmaktan son anda kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Dereye otomobil uçtuğu ihbarı ile yola çıkan itfaiye ekiplerini taşıyan araç ise aynı sokakta kontrolden çıktı. Buzlu yolda kontrolden çıkan itfaiye aracı yokuş aşağıya doğru savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. İtfaiye ekiplerinin ve otomobildeki şahısların yara almadığı kaza hakkında inceleme başlatıldı. (GY-



loading...