Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kazaya karışıp kaçan sürücüye 7 bin 180 TL ceza

Kazaya karışıp kaçan sürücüye 7 bin 180 TL ceza

Yaralının görüntüsü

İlk Müdahale Akalan Araç Kullanmak Sağlık Ekipleri Trol 

-Olay yeri genel görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazaya karışıp hasarlı aracıyla kaçan sürücü trafik ekipleri tarafından 500 metre ileride yakalandı. Sürücüye 7 bin 180 TL cezai işlem uygulandı. Kaza Mahmudiye Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Mahmudiye mahallesi 2. Köprülü sokak üzerinden Ertuğrulgazi caddesi üzerine çıkan sürücü Engin Ç. (46) idaresindeki 16 HN 684 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Batuhan A. (24) idaresindeki 16 U 9897 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Engin Ç. yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Batuhan A. kaza yerinden hasarlı aracıyla kaçtı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Trafik Ekipleri olay yerinden kaçan araç sürücüsü bulmak için çalışma başlattılar. Aramalar başarı ile sonuçlandı. Kaza yerinden kaçan sürücü ve aracı, olay yerinden 500 metre ileride Mahmudiye mahallesi Kısmet sokak üzerinde boş bir arsa da yakalandı. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde sürücünün ehliyetsiz ve 0.8 promül alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü Batuhan'a alkollü araç kullanmaktan 1339 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement