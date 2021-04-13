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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kazaya karışan şahısların yol ortasında kavgası kamerada

Kazaya karışan şahısların yol ortasında kavgası kamerada

Kavga anları

Polis Kamera Cep Telefonu Lüks Otomobil 

-Kavgayı ayırma çabası

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Kadıköy’de yol üzerinde seyir halinde olan lüks otomobil sürücüsü ile taksici çarpıştı. Taraflar birbirlerine girince hem polis, hem de vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre Audi marka otomobil sürücüsü yolda ilerleyen taksicinin aracına çarptı. Taraflar arasında yol ortasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ile trafik polisleri de birbirlerine giren kişileri ayırmaya çalıştı. Taksicinin aracına çarpan şahıs daha sonra otomobiline binerek oranda uzaklaştı. Kavga anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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